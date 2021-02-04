Спасатели помогают жителям псковских островов вывозить тела умерших

16:10, 04 февраля 2021, ПАИ

Спасатели помогают жителям островов Псковского озера хоронить умерших. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил старший водолазный специалист Аварийно-спасательной службы Псковской области Роман Тумановский.

Он отметил, что кроме доставки продуктов первой необходимости суда на воздушной подушке задействуются для доставки представителей полиции, следственных органов. Часто островные жители вызывают медицинских работников, потому что там проживает много людей пожилого возраста. «Иногда врачи на месте оказывают помощь, иногда приходится эвакуировать больного в сопровождении медицинского работника. Были случаи, мы даже обеспечивали похороны местных жителей. Приходилось перевозить покойника в гробу. Наша работа, к сожалению, предусматривает такие моменты», – отметил Роман Тумановский.

По его словам, есть два типа судов на воздушных подушках – это судно (классом выше) и катер (классом ниже). Основные задачи плавсредств: аварийно-спасательные работы на акваториях Псковского, Чудского озера, реки Великой; спасение рыбаков, терпящих бедствие; обеспечение жизнедеятельности островов Псковского озера; обеспечение водолазных спусков и работ.

«К сожалению, все перечисленные виды работ мы выполняли уже в начале зимы. Не так давно произошел отрыв льда на Чудском озере – спасали группу рыбаков, забирали их со льдины и вывозили на берег. В период становления льда обеспечивали жизнедеятельность островов – четыре острова: Белов, Залит, Колпина и Каменка», – рассказал специалист.