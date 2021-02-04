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От чего зависит график зимних дежурств псковских спасателей, рассказал Роман Тумановский

От чего зависит график дежурств судов на воздушных подушках в Псковской области, рассказал в эфире ПАИ-live старший водолазный специалист Аварийно-спасательной службы Псковской области Роман Тумановский.  

Он отметил, что патрулирование и дежурства происходят в зависимости от состояния ледового покрытия. «Если сейчас снят запрет выхода на лед, соответственно, вероятность проваливания или несчастных случаев сводится к нулю. Если существует угроза проваливания и выхода на лед, экипаж постоянно дежурит на акватории и всегда готов оказать помощь терпящим бедствие», - отметил Роман Тумановский.

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От чего зависит график зимних дежурств псковских спасателей, рассказал Роман Тумановский «Воздушно-подушечный» патруль – на ПАИ-live О планах ремонта региональной дорожной сети, уборке снега и ситуации в «Псковпассажиравтотрансе» – в интервью с Борисом Елкиным «Псковпассажиравтотрансу» требуются водители и кондукторы 90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области Дорогу от Гдовской трассы до причала в Толбице отремонтируют в 2021 году Автобусы 1985 года выпуска продолжают ездить в Пскове Борис Елкин: Мы стараемся контролировать уборку дорог В Пскове пройдут повторные конкурсные процедуры по строительству объездной дороги и нового моста В Псковской области продолжают пополнять чёрный список подрядчиков
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