От чего зависит график зимних дежурств псковских спасателей, рассказал Роман Тумановский
От чего зависит график дежурств судов на воздушных подушках в Псковской области, рассказал в эфире ПАИ-live старший водолазный специалист Аварийно-спасательной службы Псковской области Роман Тумановский.
Он отметил, что патрулирование и дежурства происходят в зависимости от состояния ледового покрытия. «Если сейчас снят запрет выхода на лед, соответственно, вероятность проваливания или несчастных случаев сводится к нулю. Если существует угроза проваливания и выхода на лед, экипаж постоянно дежурит на акватории и всегда готов оказать помощь терпящим бедствие», - отметил Роман Тумановский.