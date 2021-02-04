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Политика

ЛДПР отозвала судебный иск об отмене итогов голосования на выборах главы Себежского района

Кандидат от ЛДПР отозвал судебный иск об отмене итогов голосования на выборах главы Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Производство по делу об отмене итогов голосования на выборах главы Себежского района прекращено в связи с отказом кандидата на должность главы Себежского района от ЛДПР Алексея Харлашина от иска. Решение о прекращении производства по данному делу принял Псковский областной суд.

Напомним, что выборы главы Себежского района в сентябре 2020 года выиграл Леонид Курсенков, выдвинутый «Единой Россией». Однако кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин, восстановленный накануне дня голосования, посчитал итоги выборов незаконными и опротестовывал их в суде.

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