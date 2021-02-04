ЛДПР отозвала судебный иск об отмене итогов голосования на выборах главы Себежского района

17:25, 04 февраля 2021, ПАИ

Кандидат от ЛДПР отозвал судебный иск об отмене итогов голосования на выборах главы Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Производство по делу об отмене итогов голосования на выборах главы Себежского района прекращено в связи с отказом кандидата на должность главы Себежского района от ЛДПР Алексея Харлашина от иска. Решение о прекращении производства по данному делу принял Псковский областной суд.

Напомним, что выборы главы Себежского района в сентябре 2020 года выиграл Леонид Курсенков, выдвинутый «Единой Россией». Однако кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин, восстановленный накануне дня голосования, посчитал итоги выборов незаконными и опротестовывал их в суде.