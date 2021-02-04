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Общество

Психолог отдела криминалистики провела мероприятие с молодыми псковичами

Психолог рассмотрела вопрос, связанный с участием молодых людей в протестных акциях. Фото Следственный Комитет

Сегодня, 4 февраля, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети – наше будущее» в режиме видео-конференц-связи провели совместное мероприятие, в ходе которого рассмотрен вопрос, связанный с участием молодых людей в протестных акциях.

Мероприятие началось с демонстрации ребятам фильма «За кулисами протеста», подготовленного управлением взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации.

После просмотра фильма инспектор (психолог) отдела криминалистики следственного управления Лариса Котелеская в режиме видеосвязи провела беседу с юношами и девушками, в ходе которой обратила внимание на недопустимость участия в раннем возрасте, когда ещё собственные убеждения находятся в стадии формирования, в мероприятиях, которые могут представлять для них опасность, а также повлечь за собой юридическую ответственность.

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