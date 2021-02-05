Более 30 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области

09:52, 05 февраля 2021, ПАИ

30 038 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 163 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 18 295 пациентов (за сутки – 209), умерло 139 инфицированных коронавирусом человек. Всего специалисты провели 253 068 тестов на коронавирус (за сутки – 1 299).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.