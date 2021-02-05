Прокурор Псковской области отказался называть дело Гавунаса «битвой»

11:28, 05 февраля 2021, ПАИ

Прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире ПАИ-live отказался называть процесс по делу Михаила Гавунаса «битвой».

«Это не битва, а один из процессов. Мы понимаем, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, занимало непростой пост и сумма, которая вменяется ему в качестве нанесенного ущерба, тоже очень значительная для нашего региона – более миллиарда рублей», - отметил Иван Грибов.

«Смотрю, что СМИ почему-то интересует это дело. Раз интерес есть, будем информировать», - добавил прокурор.

Иван Грибов подчеркнул, что сторона защиты занимает активную позицию по этому делу, и пообещал, что обвинение также не останется в долгу. «Со стороны защиты не один защитник, не двое, а побольше. Соответственно, нам тоже придется делать группу обвинителей, которая будет убеждать суд в правоте позиции государственного обвинения, - заявил Грибов. - Как пойдёт процесс, я бы не стал делать какие-то прогнозы».