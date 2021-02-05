Направлено в суд дело задержанной в Пскове замглавы судебных приставов Петербурга

11:32, 05 февраля 2021, ПАИ

В суд направлено дело заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко, которая обвиняется в посредничестве во взяточничестве на 6 млн рублей. Об этом заявил в эфире ПАИ-live прокурор Псковской области Иван Грибов.

Марину Окрушко задержали сотрудники ФСБ 15 сентября 2019 года в Пскове. Ее обвиняют в том, что она приняла на себя роль посредника в передаче крупной взятки. Задержать Марину Окрушко помог главный пристав Псковской области Сергей Колесников.