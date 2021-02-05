Прокурор Псковской области: Судебные приставы пытаются изменить систему, но пока жалоб много

11:56, 05 февраля 2021, ПАИ

Судебные приставы пытаются изменить систему, но пока жалоб много, отметил прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля.

«У приставов есть проблема с большой нагрузкой, – отметил спикер. – Они пересматривают работу, пытаются организационно что-то изменить».

По словам Ивана Грибова, система «задыхается» и ведёт работу по разгрузке себя от объёма правовыми механизмами.

«Есть очень много недоработок, когда пристав бездействует, в этой ситуации мы вносим представление и заставляем их работать», – отметил прокурор.

Иван Грибов отметил, что во время приёма граждан в ряде случаев на приставов жалуются, потому что не с чего взыскивать.

«Человек получил судебное взыскание, а за ним ничего нет, – рассказал Грибов. – Сказать, что в этой ситуации пристав виноват, – неправильно».