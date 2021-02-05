Не битва, а процесс – ПАИ-live с прокурором Псковской области Иваном Грибовым

11:00, 05 февраля 2021, ПАИ

Гостем эфира ПАИ-live в пятницу, 5 февраля, стал прокурор Псковской области Иван Грибов.

В эксклюзивном интервью с руководителем проекта ПАИ-live Александром Машкариным он поговорил о наиболее резонансных делах 2020 года, перспективах судебного процесса по делу Гавунаса, о специфике работы в приграничном регионе, о кадровых перестановках внутри региональной прокуратуры, а также о вопросах к заключению и исполнению муниципальных контрактов.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.