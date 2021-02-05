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Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет

Стулья в Детской музыкальной школе №1 им. Н.А. Римского-Корсакова. Фото: Дарья Хваткова.

Прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля прокомментировал закупку стульев стоимостью более 100 тысяч рублей для Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове.

«Как так можно было закупить стулья по 100 тысяч рублей, у которых даже ни пуха, ни пера нет, – отметил Грибов. – Зачем делать закупку с явными превышениями, очевидными для всех, непонятно».

Прокурор подчеркнул, что вместе с УФАС ведомство продолжит брать подобные факты на контроль, добиваясь того, чтобы не было злоупотреблений.

«Пока в суде точка не поставлена, разбирательство не закончено», – отметил Иван Грибов.

Стулья были представлены публике в конце августа 2020 года. Всего было закуплено 53 стула.

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