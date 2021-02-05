Четыре дела о нарушениях в сфере нацпроектов рассматривает прокуратура Псковской области

12:19, 05 февраля 2021, ПАИ

Прокуратура Псковской области рассматривает четыре дела о нарушениях в сфере национальных проектов. Об этом рассказал прокурор региона Иван Грибов в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля.

Говоря о преступлениях в сфере государственных или муниципальных закупок и контрактов, Иван Грибов подчеркнул, что динамика в 2020 году осталась на том же уровне, что и была в 2019 году.

«Нельзя сказать, что есть какая-то значительная корреляция в этих цифрах», - заметил Иван Грибов.

Отвечая на вопрос, ставит ли прокуратура в известность областную администрацию о факте заведенного дела, спикер отметил, что всё зависит от ситуации.

«Если прокурор проводит проверку, то он делает запросы в администрацию и, конечно, они видят, чем интересуется прокурор или следственный орган», - добавил Грибов.