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Общество

Четыре дела о нарушениях в сфере нацпроектов рассматривает прокуратура Псковской области

Прокуратура Псковской области рассматривает четыре дела о нарушениях в сфере национальных проектов. Об этом рассказал прокурор региона Иван Грибов в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля.

Говоря о преступлениях в сфере государственных или муниципальных закупок и контрактов, Иван Грибов подчеркнул, что динамика в 2020 году осталась на том же уровне, что и была в 2019 году.

«Нельзя сказать, что есть какая-то значительная корреляция в этих цифрах», - заметил Иван Грибов.

Отвечая на вопрос, ставит ли прокуратура в известность областную администрацию о факте заведенного дела, спикер отметил, что всё зависит от ситуации.

«Если прокурор проводит проверку, то он делает запросы в администрацию и, конечно, они видят, чем интересуется прокурор или следственный орган», - добавил Грибов.

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