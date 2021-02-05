Молодёжный центр Пскова проводит акцию #читаю_Пушкина_МЦ

12:01, 05 февраля 2021, ПАИ

Молодёжный центр Пскова проводит акцию #читаю_Пушкина_МЦ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

До 10 февраля все желающие могут присоединиться к акции, приуроченной ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Для участия необходимо выложить в социальные сети («ВКонтакте» или Instagram) видеоролик с чтением стихов поэта под хештегом #читаю_Пушкина_МЦ.

Организационный комитет выберет наиболее яркие и интересные видео, они будут опубликованы в социальных сетях Молодёжного центра.