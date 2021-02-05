Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года

13:20, 05 февраля 2021, ПАИ

На сентябрь 2021 года перенесли проведение Всероссийской переписи населения. К этому сроку ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется, отметили в Росстате, пишет РИА Новости.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но она была перенесена на апрель 2021 года. Более точная дата проведения переписи станет известна позже.

В ведомстве отметили, что в сентябре в большинстве регионов довольно комфортная погода для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных заболеваний. Первые данные о переписи появятся в начале 2022 года, окончательные результаты опубликуют в 2023 году.