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Общество

Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года

На сентябрь 2021 года перенесли проведение Всероссийской переписи населения. К этому сроку ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется, отметили в Росстате, пишет РИА Новости.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но она была перенесена на апрель 2021 года. Более точная дата проведения переписи станет известна позже.

В ведомстве отметили, что в сентябре в большинстве регионов довольно комфортная погода для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных заболеваний. Первые данные о переписи появятся в начале 2022 года, окончательные результаты опубликуют в 2023 году.

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