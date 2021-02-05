0
16:49
Штаб-квартиру Русского географического общества откроют в Пскове
16:46
Карты, компас, два корабля – ПАИ-live с Сергеем Корлыхановым
16:41
Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова
15:49
Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе
15:42
На карантин из-за ОРВИ закрыли детский сад в посёлке Вышгородок
15:22
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
15:08
Подружиться с Тарандой: псковичка открыла в областном центре школу балета
Еще новости
Общество

Усвятский Хатико нашёл новый дом

Усвятского Хатико забрали в добрые руки, сообщает районная газета «Новая жизнь».

В середине января на автозаправочной станции в поселке Усвяты появилась собака. Больше двух недель она жила возле АЗС, реагировала на машины марки «Нива», но к людям подходить опасалась.

Местные жители назвали её Найденыш и помогали животному пережить морозные дни и ночи. Несмотря на объявления в соцсетях, прежний владелец за своей питомицей так и не вернулся.

Несколько дней назад её забрал новый хозяин, теперь собака живет в доме. Ей дали кличку Найда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Штаб-квартиру Русского географического общества откроют в Пскове
05 февраля 2021
Штаб-квартиру Русского географического общества откроют в Пскове
Карты, компас, два корабля – ПАИ-live с Сергеем Корлыхановым
05 февраля 2021
Карты, компас, два корабля – ПАИ-live с Сергеем Корлыхановым
Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова
05 февраля 2021
Больше всего вопросов губернатору во время прямой линии задали жители Пскова
Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе
05 февраля 2021
Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе
На карантин из-за ОРВИ закрыли детский сад в посёлке Вышгородок
05 февраля 2021
На карантин из-за ОРВИ закрыли детский сад в посёлке Вышгородок
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
05 февраля 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Каменные склепы XVII-XVIII веков обнаружили псковские археологи
05 февраля 2021
Каменные склепы XVII-XVIII веков обнаружили псковские археологи
Усвятский Хатико нашёл новый дом
05 февраля 2021
Усвятский Хатико нашёл новый дом

Идет загрузка...