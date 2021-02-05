Усвятский Хатико нашёл новый дом

14:26, 05 февраля 2021, ПАИ

Усвятского Хатико забрали в добрые руки, сообщает районная газета «Новая жизнь».

В середине января на автозаправочной станции в поселке Усвяты появилась собака. Больше двух недель она жила возле АЗС, реагировала на машины марки «Нива», но к людям подходить опасалась.

Местные жители назвали её Найденыш и помогали животному пережить морозные дни и ночи. Несмотря на объявления в соцсетях, прежний владелец за своей питомицей так и не вернулся.

Несколько дней назад её забрал новый хозяин, теперь собака живет в доме. Ей дали кличку Найда.