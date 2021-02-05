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Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе

Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе, сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на руководителя Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Пик февральских холодов придётся на начало следующей недели. Ночные температуры в отдельных районах Псковской области опустятся до минус 25 градусов. Днём временами будет от 8 до 13 градусов ниже нуля.

Первая половина месяца будет морозной, осадков в виде снега будет немного. Пасмурные дни будут сменяться солнечными.  

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