Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе

15:49, 05 февраля 2021, ПАИ

Морозный пик наступит в Псковской области на следующей неделе, сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на руководителя Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Пик февральских холодов придётся на начало следующей недели. Ночные температуры в отдельных районах Псковской области опустятся до минус 25 градусов. Днём временами будет от 8 до 13 градусов ниже нуля.

Первая половина месяца будет морозной, осадков в виде снега будет немного. Пасмурные дни будут сменяться солнечными.