В России появится ГОСТ информирования населения о ЧС

12:42, 06 февраля 2021, ПАИ

Национальный стандарт информирования населения о чрезвычайных ситуациях впервые разработали в России. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года, сообщает ТАСС.

ГОСТ устанавливает порядок информирования населения через СМИ и иные каналы информации о прогнозируемых и возникших ЧС. ГОСТ также определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.

ГОСТ разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. 27 января 2021 года утверждён Росстандартом.