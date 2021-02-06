В России появится ГОСТ информирования населения о ЧС
Национальный стандарт информирования населения о чрезвычайных ситуациях впервые разработали в России. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года, сообщает ТАСС.
ГОСТ устанавливает порядок информирования населения через СМИ и иные каналы информации о прогнозируемых и возникших ЧС. ГОСТ также определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов.
ГОСТ разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. 27 января 2021 года утверждён Росстандартом.