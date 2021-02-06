Россиянам дали советы о правильном питании в холодную погоду

18:14, 06 февраля 2021, ПАИ

В холодную погоду следует отказаться от диет для снижения веса. Такой совет дала россиянам врач-диетолог Анна Белоусова, сообщает телеканал «Звезда».

Специалист подчеркнула, что в холодную погоду необходимо есть пищу с растительными и животными жирами, а также крупы и хлеб грубого помола. Диетолог уверена, что такое питание не отразится сильно на фигуре.

Анна Белоусова призвала россиян в холодную погоду не забывать уделять внимание укреплению иммунитета. «Мы делаем упор прежде всего на источники витамина C. Сейчас это не проблема: болгарский перец, какие-то замороженные ягоды, фрукты, цитрусовые», – отметила специалист. Также она рекомендовала гражданам есть лук и чеснок.