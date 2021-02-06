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Общество

Объявлен Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности»

Объявлен Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности». Дедлайн 15 марта 2021 года, сообщает официальный портал https://vsekonkursy.ru.

Организатором мероприятия выступает Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. К участию приглашаются учащиеся российских и белорусских учебных заведений 5-9 классов и учащиеся не старше 18 лет, получающие среднее общее образование.

В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Конкурс проходит в два этапа: региональный с 21 декабря  по 15 марта 2021 года и федеральный  - с 16 марта по 15 апреля 2021 года. По его итогам  будет издан сборник сочинений финалистов. Призёрам и победителям вручаются дипломы. Организационный комитет конкурса вправе установить дополнительные формы поощрения для победителей.

Сайт конкурса: https://edu.gov.ru/press/3274/shkolniki-priglashayutsya-k-uchastiyu-vo-vserossiyskom-konkurse-sochineniy-bez-sroka-davnosti/

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