В ФАПе деревни Суханово Шелковской волости ведёт приём новый фельдшер Мария Галаева

21:54, 06 февраля 2021, ПАИ

В ФАПе деревни Суханово Шелковской волости ведёт приём новый специалист – фельдшер Мария Михайловна Галаева, сообщает газета «Наш путь».

В 2002 году Мария Михайловна начала работать в ФАПе деревни Шелково. Потомственный медицинский работник. Её мама в своё время работала в посёлке Локня фельдшером, потом участковой медсестрой в детском саду и в железнодорожной больнице в Великих Луках.

«В шелковском ФАПе я проработала до 2017 года – вплоть до ухода в декрет. Во время декретного отпуска я тоже не сидела без дела и полтора года проработала в великолукском спорткомплексе «Айсберг». А совсем недавно перешла работать в ФАП деревни Суханово», – поделилась с журналистами издания фельдшер.



