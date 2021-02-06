За прошедшие сутки коронавирусом в Псковской области заразились ещё 93 человека

23:52, 06 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки коронавирус подтвердили у 93 человек, при этом выздоровевших пациентов в два раза больше, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. На сегодняшний день больничные палаты покинули 186 человек.

Всего выздоровело 18 779 пациента, умерло 140 инфицированных человек. В общей сложности специалисты провели 255 022 теста на коронавирус (за сутки – 778).

«Дополнительных очагов нет, в действующих новых случаев не зафиксировано. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности!» – написал губернатор.