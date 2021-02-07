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Общество

Рыжий Мирон ищет любящих хозяев

В приюте «Лесопилка» появился новый питомец – взрослый рыжий пёс. По всей видимости, животному досталось: пёс дико боится занесённой над головой человеческой руки. Сотрудники приюта дали ему новое имя – Мирон.

«Абсолютно мирный старичок. Дико боится занесённой над головой руки: видимо, били. А мы-то хотим погладить, обнять, но пока невероятно это всё для него. Но терпение и любовь сделают Миронушку классным стариком – толстым, блестящим и довольным. С потрясающими глазами – с глазами, которые смотрят прямо в душу. Приезжайте к Мирону! Такие собаки делают нас лучше!» – написали опекуны Мирона в Instagram-аккаунте зоозащитной организации.

 

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