Рыжий Мирон ищет любящих хозяев
В приюте «Лесопилка» появился новый питомец – взрослый рыжий пёс. По всей видимости, животному досталось: пёс дико боится занесённой над головой человеческой руки. Сотрудники приюта дали ему новое имя – Мирон.
«Абсолютно мирный старичок. Дико боится занесённой над головой руки: видимо, били. А мы-то хотим погладить, обнять, но пока невероятно это всё для него. Но терпение и любовь сделают Миронушку классным стариком – толстым, блестящим и довольным. С потрясающими глазами – с глазами, которые смотрят прямо в душу. Приезжайте к Мирону! Такие собаки делают нас лучше!» – написали опекуны Мирона в Instagram-аккаунте зоозащитной организации.