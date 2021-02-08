Юных псковичей приглашают принять участие в международном конкурсе «МИР создаю Я»

11:32, 08 февраля 2021, ПАИ

Принять участие в международном конкурсе «МИР создаю Я» - 2021 приглашают юных жителей Псковской области. Конкурс является частью международного проекта детской народной дипломатии «МИР создаю Я», сообщили в пресс-службе областной администрации.

Целью конкурса является предоставление площадки общения для детской и молодежной дипломатии Венгрия - Россия через иллюстрации, стихи и репортажи. Учредителем и организатором конкурса является венгерская компания Дом Здоровья и Культуры Szlávjánszkij Szpirit KFT.

К участию в конкурсе приглашаются школы, вузы, творческие коллективы и учреждения культуры региона. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.