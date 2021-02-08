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Экономика

Стоимость бюджетного свидания в Псковской области подсчитали эксперты

Эксперты подсчитали стоимость бюджетного свидания в Псковской области. По данным исследования, опубликованного в журнале «Т-Ж», романтический вечер для двоих в регионе обойдется в 1401 рубль.

Этой суммы хватит на ужин и два кофе в кафе, два билета в кино, литр пива и поездку в такси на 4 километра. При расчетах использовалась статистика Росстата.

В среднем по России такое свидание будет стоить 1671 рубль. Дороже всего романтический вечер обойдется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа: 2582 Р. На втором месте Москва (2539 рублей), на третьем — Ненецкий автономный округ (2376 рублей).

Дешевле всего отдых для двоих в Ингушетии - 1025 рублей. При этом стоимость пива не учитывалась, так как местные статистики не отслеживают цены на этот напиток. Аналогичная ситуация сложилась в Чечне. Без учета этих республик самым доступным для романтики регионом оказалась Омская область. Здесь бюджетное свидание будет стоить 1074 рубля.

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