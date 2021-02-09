140 коробок сигарет без акцизных марок изъяли на юге Псковской области
На юге Псковской области таможенники выявили 70 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.
Микроавтобус с немаркированной продукцией задержали в Невельском районе вблизи государственной границы с Белоруссией. Водитель перегрузил 140 коробок сигарет в микроавтобус из автомобиля большей проходимости.
«Житель Псковской области объяснил нахождение в его транспортном средстве немаркированных табачных изделий желанием подзаработать», - рассказала заместитель начальника таможни Юлия Тулумбасова.
В таможне отметили, что перевозка физическими лицами табачных изделий в количестве более 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака либо весом более 250 граммов на одного человека запрещена.
Сигареты изъяты. Проводятся проверочные мероприятия.