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Мы не хайпом занимаемся – работаем. ПАИ-live с Антоном Сергеевым

Уже традиционным гостем эфира ПАИ-live во вторник, 9 февраля, стал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Как готовились к прямым эфирам губернатора Михаила Ведерникова? Это было интервью или форма отчёта о работе? Было ли место импровизации в эфире? Почему глава региона никого не уволил во время эфира? Есть ли противоречия между губернатором и сенатором от Псковской области Андреем Турчаком? Когда вернутся очные встречи Михаила Ведерникова и журналистов? Разрешат ли собираться митингующим на акции после отмены коронавирусных ограничений? Какая фотография Дмитрия Маркова лучше той, что продали за 2 млн рублей?

На эти и другие вопросы Антон Сергеев ответил в разговоре с руководителем проекта ПАИ-live Александром Машкариным.

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