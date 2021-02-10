Валерий Кузьмин: В лице ветерана Навальный оскорбил тысячи людей

11:38, 10 февраля 2021, ПАИ

Директор Государственного архива Псковской области, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин дал свою оценку циничному и наглому поведению блогера Навального, который распространил информацию, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Если вы помните, в том самом посте Алексея Навального, с которого и начиналась данная история, была фраза «это позор страны». Такую оценку он дал всем участникам ролика в поддержку поправок к Конституции страны. Всем. Без исключения.

В этом перечне ушедший от нас блистательный артист Василий Лановой, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, врач-кардиохирург Лео Бокерия. И ветеран Игнат Сергеевич Артеменко. Все они, по оценке автора поста, стали — процитирую – «людьми без совести» и «предателями».

Артистам и спортсменам легко отмахнуться рукой от человеческой глупости. Но ветераны, как принято говорить, слеплены из другого теста. Они нетерпимы ко лжи и предательству, к обвинениям в свой адрес. Ингат Сергеевич оказался из таких. Он не смог смириться с обвинениями. И решил защищать себя в суде.

Правильно ли это? У меня нет сомнений на этот счет. Говорить или спорить с автором поста бесполезно. То показало и слушание дела. Постоянные замечания, критика, эмоциональные выкрики. Смог бы ветеран «докричаться» до своего обидчика? Нет. Никогда. Тот привык к публичным выступлениям, к представлениям, не побоюсь этого слова. И когда за ветерана вступились и его обидчика стали критиковать, была предпринята попытка очернить заслуги Ингата Сергеевича.

Немыслимо — люди стали копаться в документах в поисках «червоточины». А вдруг не служил, вдруг отсиделся. Какой же он ветеран, он всего лишь, как заявлял автор критического поста, — процитирую – «медали нацепил».

Я внимательно слежу за этим инцидентом и развитием событий. Как историк, как исследователь. Я уверен, что в лице этого пожилого человека оскорблены были тысячи людей, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, тех, кто сражался на фронтах, кто помогал партизанам. Кто пережил блокаду Ленинграда. Если вы помните, во время слушания дела Навальный настаивал, что ветеран не понимает ни слова из того, что он говорит, что он всего лишь кукла. Ложь. Наши ветераны понимают гораздо больше живущих сегодня политических марионеток. И их слезы — это не слезы обиды, это слезы ужаса за то будущее, которое может нас ждать, если мы будем идти на поводу у глупцов.

Напомним, что Алексея Навального обвиняют в заведомо ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный опубликовал пост в Twitter, где назвал Игната Артеменко «холуем», после того как ветеран на видео сообщил, что голосовал за поправки к Конституции.

Сторонники Навального распространяют информацию, что Артеменко не принимал участие в боях, а отсиживался в тылу. Однако, согласно архивам, ветеран служил в Белоруссии в рядах партизан, а после попал в разведку, где получил ранение.

Дело дошло до суда, где Навальный не только не извинился перед ветераном, но и во время заседания несколько раз срывался — кричал, что родственники «торгуют своим дедом» и могут ночью задушить его, чтобы потом заявить, что «это дело его доканало». Ветерану стало плохо, и заседание перенесли на 12 февраля.