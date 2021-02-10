Названы абсолютные противопоказания к вакцинации от COVID-19

15:07, 10 февраля 2021, ПАИ

Абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса назвала эксперт. Как сообщает «Интерфакс», к ним относятся беременность и кормление грудью

При этом врач может вынести и временные противопоказания, уточнила главный врач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова на «круглом столе» в Мосгордуме. Она отметила, что вакцинация может быть противопоказана в какой-то конкретный период при наличии острых респираторных вирусных заболеваний.

По словам специалиста, с осторожностью прививаются онкологические пациенты, которые получают химиотерапию, им нужна индивидуальная консультация с онкологом и лечащим врачом. Тяжелые аллергические реакции тоже могут противопоказанием. «Но здесь необходима консультация аллерголога», - подчеркнула Наталья Кузенкова.

По её словам, бронхиальная астма и наличие кардиостимуляторов не являются противопоказанием к прививке от COVID-19. Она также сообщила, что большинство привитых старше 65 лет вакцину перенесли хорошо.