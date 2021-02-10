Коворкинг-центр появится в кампусе ПсковГУ

16:34, 10 февраля 2021, ПАИ

В кампусе ПсковГУ появится коворкинг-центр, рассказала директор университетской библиотеки Наталия Григорьева в эфире ПАИ-live 10 февраля.

Она уточнила, что в сознании многих людей библиотека – это место, где должна быть тишина. «И мы себе представляем стандартный академический зал, который может быть наполненным, а может быть пустым», - добавила специалист. Она заметила, что Томский государственный университет пошел по другому пути, так как современным преподавателям и студентам нужно больше коммуникации и визуализации. Вуз выбрал концепцию, по которой библиотека должна стать неким коворкинг-центром с отдельными групповыми зонами, которые позволяют встретиться как студентам, так и преподавателям провести какое-либо занятие.

Наталия Григорьева добавила, что в таком случае меняется и карта функций библиотекаря. Вместо стойки книговыдачи появляется цифровой навигатор по возможностям, которые предоставляет библиотека. «И как раз на площадке нашего кампуса мы планируем создать такие зоны, которые давали бы возможность и позаниматься индивидуально тем, кто хочет посидеть в тишине и поработать, и, собственно, пообсуждать что-либо», - сообщила директор библиотеки ПсковГУ.