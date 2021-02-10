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Общество

27 млн рублей выделят на ремонт воинских захоронений времен войны в Псковской области

Заседание межведомственной комиссии по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» на территории региона состоялось под председательством руководителя аппарата областной администрации Сергея Дмитриева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии приняли участие общественники, представители региональных органов исполнительной власти, а также Минобороны РФ — члены межведомственной комиссии, состав которой утвержден губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Участники комиссии обсудили и утвердили перечень воинских захоронений, где в 2021 году планируется провести ремонтные работы и нанести на памятные таблички имена павших защитников Родины, которые были установлены в ходе поисковых работ.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в 2021 году, составляет 27 млн рублей. Они выделены из федерального бюджета.

В прошлом году, объявленном президентом РФ Годом памяти и славы, в Псковской области были приведены в порядок более 60 воинских захоронений. На территории у монументов также были организованы субботники.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Дедовичский район в декабре прошлого года лично проконтролировал качество работ на памятном мемориале в деревне Дубровка. Глава региона почтил память павших воинов, возложив цветы к братскому захоронению. Также губернатор во время заключительного в 2020 году совещания с главами районов положительно оценил работу в данном направлении, проделанную муниципальными властями.

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