0
17:43
Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
17:42
Домашних животных перестанут изымать за долги
17:12
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
16:58
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
16:26
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
16:04
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
16:01
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
Еще новости
Общество

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проводит конкурс на создание логотипа

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проводит конкурс на создание логотипа, сообщается в Instagram «Команды 2018». Эмблема будет использоваться в информационной и коммерческой деятельности проекта, в печатных изданиях, на сувенирной продукции, на официальном сайте и так далее.

Эскизы принимаются до 28 февраля.

Эмблема должна быть уникальной, современной, ассоциироваться с ФК «Луки-Энергия». Свой вариант эмблемы необходимо присылать по электронной почте на адрес al_smirnov91@mail.ru. Допускаются к конкурсу файлы в формате (jpg, gif и т.д.). В письме необходимо указать ФИО и контактные данные (телефон, электронная почта).

Организаторы оставляют за собой право демонстрировать любые присланные на конкурс работы в некоммерческих целях.

Победитель конкурса получит от ФК «Луки-Энергия» абонемент на сезон 2021/2022, а также сувенирную продукцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
10 февраля 2021
Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Домашних животных перестанут изымать за долги
10 февраля 2021
Домашних животных перестанут изымать за долги
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
10 февраля 2021
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
10 февраля 2021
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
10 февраля 2021
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
10 февраля 2021
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
10 февраля 2021
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ
10 февраля 2021
Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ

Идет загрузка...