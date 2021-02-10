Футбольный клуб «Луки-Энергия» проводит конкурс на создание логотипа
Футбольный клуб «Луки-Энергия» проводит конкурс на создание логотипа, сообщается в Instagram «Команды 2018». Эмблема будет использоваться в информационной и коммерческой деятельности проекта, в печатных изданиях, на сувенирной продукции, на официальном сайте и так далее.
Эскизы принимаются до 28 февраля.
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Эмблема должна быть уникальной, современной, ассоциироваться с ФК «Луки-Энергия». Свой вариант эмблемы необходимо присылать по электронной почте на адрес al_smirnov91@mail.ru. Допускаются к конкурсу файлы в формате (jpg, gif и т.д.). В письме необходимо указать ФИО и контактные данные (телефон, электронная почта).
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Организаторы оставляют за собой право демонстрировать любые присланные на конкурс работы в некоммерческих целях.
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Победитель конкурса получит от ФК «Луки-Энергия» абонемент на сезон 2021/2022, а также сувенирную продукцию.