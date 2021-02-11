0
10:23
Почти 80 млн человек в мире вылечились от коронавируса
10:18
Ограничения для псковских баров и кафе могут ослабить
08:17
Псков вошёл в топ-3 железнодорожных направлений февраля
00:58
Хороший дайджест от ПАИ. Выпуск № 1
21:19
В каждом псковиче живёт книжный червь
20:46
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
19:50
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
Еще новости
Общество

За призывы к экстремизму житель Островского района получил условный срок

Житель Островского района получил условный срок за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили Псковскому агентству информации в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Призывы он разместил весной 2020 года в социальной сети «ВКонтакте». В результате суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Почти 80 млн человек в мире вылечились от коронавируса
11 февраля 2021
Почти 80 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Ограничения для псковских баров и кафе могут ослабить
11 февраля 2021
Ограничения для псковских баров и кафе могут ослабить
Псков вошёл в топ-3 железнодорожных направлений февраля
11 февраля 2021
Псков вошёл в топ-3 железнодорожных направлений февраля
Хороший дайджест от ПАИ. Выпуск № 1
11 февраля 2021
Хороший дайджест от ПАИ. Выпуск № 1
В каждом псковиче живёт книжный червь
10 февраля 2021
В каждом псковиче живёт книжный червь
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
10 февраля 2021
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
10 февраля 2021
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка
10 февраля 2021
В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка

Идет загрузка...