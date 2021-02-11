За призывы к экстремизму житель Островского района получил условный срок
Житель Островского района получил условный срок за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщили Псковскому агентству информации в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Призывы он разместил весной 2020 года в социальной сети «ВКонтакте». В результате суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.