Александр Котов: У Юрия Семёнова достаточно опыта, чтобы стать главой Порховского района

11:32, 11 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 11 февраля заявил, что у кандидата на пост главы Порховского района Юрия Семенова достаточно опыта, чтобы занять эту должность.

«Мы считаем, что у него достаточно опыта и возможностей для того, чтобы стать главой Порховского района и эффективно работать в этой должности», - сказал Котов.

Спикер добавил, что уже встречался с Юрием Семеновым и выяснил, что лидеры общественного мнения в Порховском районе относятся к нему доброжелательно.

«У него есть высокие шансы пройти эту избирательную кампанию успешно и заручиться поддержкой большого количества избирателей», - отметил Котов.