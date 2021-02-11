Псковичам разрешат играть в боулинг и бильярд

12:18, 11 февраля 2021, ПАИ

11 февраля на оперативном штабе по коронавирусу будет обсуждаться возможность разрешить работу досуговых учреждений в Псковской области. Речь, в частности, идет о боулинге, бильярде и других развлекательных заведениях, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Также на повестке заседания стоит вопрос о продлении времени работы объектов общепита. Ранее губернатор Михаил Ведерников на вопрос подписчика в своём Instagram сообщил, что планируется разрешить работу кафе и ресторанов до 24:00.