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Общество

Псковичам разрешат играть в боулинг и бильярд

11 февраля на оперативном штабе по  коронавирусу будет обсуждаться возможность разрешить работу досуговых учреждений в Псковской области. Речь, в частности, идет о боулинге, бильярде и других развлекательных заведениях, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Также на повестке заседания стоит вопрос о продлении времени работы объектов общепита. Ранее губернатор Михаил Ведерников на вопрос подписчика в своём Instagram сообщил, что планируется разрешить работу кафе и ресторанов до 24:00.

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