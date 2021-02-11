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Общество

Санкт-Петербургская фирма чуть не лишилась 10 тонн латвийского мороженого. Партию задержали в Пыталовском районе

 

9 февраля на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям остановили машину с 9,8 тонны сливочного мороженого, которое везли из Риги в адрес фирмы в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что номер фактически поступившего транспортного средства не соответствует номеру, заявленному в ветеринарном сертификате. Движение груза было временно приостановлено до момента устранения нарушений.

После предоставления корректного ветеринарного сертификата, выданного уполномоченным должностным лицом продовольственной — ветеринарной службы Латвии, партия подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции была направлена в адрес получателя.

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