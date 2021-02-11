0
14:57
В Псковской области израсходовали 60% поступившей вакцины от коронавируса
14:38
97% заболевших коронавирусом псковичей лечатся дома
14:11
Псковским барам и кафе разрешат работать дольше
14:06
Ведерников: Требование носить маски не отменяется
14:02
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
13:40
Санкт-Петербургская фирма чуть не лишилась 10 тонн латвийского мороженого. Партию задержали в Пыталовском районе
13:36
«Звездопад из замороженных животных»: в псковский зооприют поступили новые питомцы
Еще новости
Общество

Вторую неделю число больных коронавирусом в Псковской области снижается на 30%

Вторую неделю число больных коронавирусом в Псковской области снижается на 30%, сообщил губернатор региона на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом ежесуточное количество выздоровевших стабильно в 2-3 раза выше. Это позволило вернуть к плановой работе часть мощностей системы здравоохранения, перепрофилированных под коронавирус. Сейчас коечный фонд составляет 680 коек против 910 на прошлой неделе. Из них свободно порядка 30%.

С коронавирусными пациентами продолжают работать Псковская областная инфекционная, Псковская городская и Великолукская межрайонная больницы.

«Общая тенденция положительная, но вместе с тем следует обратить внимание на несколько негативных факторов. Прежде всего, за последние три недели существенно выросло количество зафиксированных очагов. Сейчас их 6. В том числе зарегистрирована вспышка заболевания в Яммской средней общеобразовательной школе. Основное отделение учреждения переведено на карантин. В Яммской школе уже второй раз фиксируется очаг. В прошлый раз это было в декабре», - обратил внимание Михаил Ведерников, поручив своему заместителю Вере Емельяновой проверить учреждение на предмет соблюдения противовирусных требований.

В целом по области более 400 учеников остаются на дистанционном обучении, и это число практически не меняется уже две недели.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

В Псковской области израсходовали 60% поступившей вакцины от коронавируса
11 февраля 2021
В Псковской области израсходовали 60% поступившей вакцины от коронавируса
97% заболевших коронавирусом псковичей лечатся дома
11 февраля 2021
97% заболевших коронавирусом псковичей лечатся дома
Псковским барам и кафе разрешат работать дольше
11 февраля 2021
Псковским барам и кафе разрешат работать дольше
Ведерников: Требование носить маски не отменяется
11 февраля 2021
Ведерников: Требование носить маски не отменяется
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
11 февраля 2021
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
Санкт-Петербургская фирма чуть не лишилась 10 тонн латвийского мороженого. Партию задержали в Пыталовском районе
11 февраля 2021
Санкт-Петербургская фирма чуть не лишилась 10 тонн латвийского мороженого. Партию задержали в Пыталовском районе
«Звездопад из замороженных животных»: в псковский зооприют поступили новые питомцы
11 февраля 2021
«Звездопад из замороженных животных»: в псковский зооприют поступили новые питомцы
Награды и ключи от новой техники получили псковские энергетики
11 февраля 2021
Награды и ключи от новой техники получили псковские энергетики

Идет загрузка...