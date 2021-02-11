Вторую неделю число больных коронавирусом в Псковской области снижается на 30%

14:05, 11 февраля 2021, ПАИ

Вторую неделю число больных коронавирусом в Псковской области снижается на 30%, сообщил губернатор региона на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом ежесуточное количество выздоровевших стабильно в 2-3 раза выше. Это позволило вернуть к плановой работе часть мощностей системы здравоохранения, перепрофилированных под коронавирус. Сейчас коечный фонд составляет 680 коек против 910 на прошлой неделе. Из них свободно порядка 30%.

С коронавирусными пациентами продолжают работать Псковская областная инфекционная, Псковская городская и Великолукская межрайонная больницы.

«Общая тенденция положительная, но вместе с тем следует обратить внимание на несколько негативных факторов. Прежде всего, за последние три недели существенно выросло количество зафиксированных очагов. Сейчас их 6. В том числе зарегистрирована вспышка заболевания в Яммской средней общеобразовательной школе. Основное отделение учреждения переведено на карантин. В Яммской школе уже второй раз фиксируется очаг. В прошлый раз это было в декабре», - обратил внимание Михаил Ведерников, поручив своему заместителю Вере Емельяновой проверить учреждение на предмет соблюдения противовирусных требований.

В целом по области более 400 учеников остаются на дистанционном обучении, и это число практически не меняется уже две недели.