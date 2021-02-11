Нашедшему охотничье ружье ограничили свободу в Дновском районе

17:22, 11 февраля 2021, ПАИ

Дновский районный суд ограничил свободу мужчине за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В июле 2018 года подсудимый нашел на земле обрез охотничьего ружья, изготовленный самодельным способом и пригодный для стрельбы патронами 16-го калибра. Мужчина принес оружие в гараж и незаконно хранил его до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Гражданину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.