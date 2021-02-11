Новый год по китайскому календарю вот-вот наступит

20:08, 11 февраля 2021, ПАИ

Он наступит 11 февраля, сегодня, в 22:05 по московскому времени. Год связан с белым цветом (один из пяти цветов, которые повторяются каждые два года) и стихией металла (в восточной традиции учитывают пять стихий, металл считается пятой), поэтому 2021-й будет годом Белого (Металлического) Быка, пишут «Кубанские новости».

ПАИ выяснило, как по-китайски правильно встречать Новый год.

В Китае необходимо обмениваются хунбао – подарочными красными конвертами с деньгами.

В одежде много красного цвета – к удаче.

Дома тщательно убраны, двери и окна выкрашены красным, чтобы прогнать злых духов.

На дверях – парные надписи с пожеланиями, на видных местах – иероглифы «счастье», «богатство» и «долголетие».

Стол богатый, чтобы весь год был достаток: блюда из рыбы юй и соевый творог – доуфу (созвучны слову «достаток»), а также цзяоцзы – пельмени, напоминающие по форме традиционные слитки из золота и серебра.

Под запретом несчастливые слова – «смерть» и «болезнь», а ещё нельзя стричься, скандалить, использовать острые предметы, ломать что-либо и покупать новую обувь.