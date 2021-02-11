Новый год по китайскому календарю вот-вот наступит
Он наступит 11 февраля, сегодня, в 22:05 по московскому времени. Год связан с белым цветом (один из пяти цветов, которые повторяются каждые два года) и стихией металла (в восточной традиции учитывают пять стихий, металл считается пятой), поэтому 2021-й будет годом Белого (Металлического) Быка, пишут «Кубанские новости».
ПАИ выяснило, как по-китайски правильно встречать Новый год.
В Китае необходимо обмениваются хунбао – подарочными красными конвертами с деньгами.
В одежде много красного цвета – к удаче.
Дома тщательно убраны, двери и окна выкрашены красным, чтобы прогнать злых духов.
На дверях – парные надписи с пожеланиями, на видных местах – иероглифы «счастье», «богатство» и «долголетие».
Стол богатый, чтобы весь год был достаток: блюда из рыбы юй и соевый творог – доуфу (созвучны слову «достаток»), а также цзяоцзы – пельмени, напоминающие по форме традиционные слитки из золота и серебра.
Под запретом несчастливые слова – «смерть» и «болезнь», а ещё нельзя стричься, скандалить, использовать острые предметы, ломать что-либо и покупать новую обувь.