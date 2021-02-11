Из-за однофамильца можно лишиться денег

21:18, 11 февраля 2021, ПАИ

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Житель Свердловской области обратился в суд после того, как его перепутали с полным тёзкой, и потребовали выплатить долг, пишет местный портал E1.

«Они отличаются только адресами прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. <…> Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение», – рассказал изданию юрист Дамир Садритдинов.

​По его словам, с возвращением средств возникли трудности, и в итоге мужчине пришлось судиться с приставами, продолжавшими списывать деньги с его счетов. Как отмечается, процесс длился больше года, а заседание откладывали пять раз. В итоге, по данным издания, действия приставов всё же признали незаконными.