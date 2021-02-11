Команда дзюдоистов из Псковской области отправилась на соревнования в Тулу

22:02, 11 февраля 2021, ПАИ

Команда дзюдоистов из Псковской области сегодня отправилась на первый тур второго этапа Международной детской лиги дзюдо «Триумф Energy – Лига дзюдо», который пройдёт 13 февраля в Туле. Об этом написал паблик клуба «Дзюдо Кодокан – Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В состав команды из девяти лучших дзюдоистов Псковской области (2007–2008 г. р.) входят пять спортсменов-единоборцев из клуба дзюдо «Кодокан – Псков».

Желаем всем спортсменам красивых схваток, достойных соперников и ярких побед!

Ждём вас с победой!