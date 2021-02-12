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Общество

В многоквартирные дома в Невеле тепло вернулось только после вмешательства прокуратуры

В Невеле после вмешательства прокуратуры в многоквартирные дома вернулось тепло. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

При проведении замеров температуры было установлено, что в квартирах 4 многоквартирных домов, расположенных в районном центре, в нарушение требований федерального законодательства температура не соответствовала нормативу +18°C. В отдельных помещениях столбики термометров не поднимались выше + 8°C.

В отношении должностных лиц МУП «Невельские теплосети» и администрации Невельского района были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП Российской Федерации. В адрес руководителей организации и органа местного самоуправления прокуратура внесла представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В результате нормативное теплоснабжение многоквартирных жилых домов было восстановлено.

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