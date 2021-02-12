Обновленная версия портала «Госуслуги» запустится в конце марта

11:00, 12 февраля 2021, ПАИ

В конце марта запустится обновленная версия портала «Госуслуги». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

По его словам, на новую платформу до конца марта перейдут 20 востребованных услуг, до конца 2021 года — более 100. Чернышенко заверил, что пользователи не заметят переход, а все услуги останутся доступны для тех, кто уже имеет учетную запись.

Кроме того, на новом сайте «Госуслуг» появится голосовой ассистент, он будет работать с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Отвечая на вопросы помощника, граждане смогут заполнять необходимые формы.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что ближе к лету изменится и дизайн личного кабинета, а также главной страницы. Он добавил, что обновленный сайт будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.