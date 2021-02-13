Оберегать жилище от лешего советует сегодня народный календарь

09:17, 13 февраля 2021, ПАИ

13 февраля отмечается день памяти епископа Никиты, который почитается в лике святителя, сообщает calend.ru.

Никита родился в Киеве, рано принял монашеский постриг и ушёл в затвор. Он подвергся искушению и не выдержал его: дьявол заставил его отказаться от чтения Евангелия. После из монаха изгнали бесов, и он «предался воздержанию и послушанию, вследствие чего превзошёл многих в добродетели».

В народе святителя считали хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Люди верили, что этот святой мог молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.

В этот день можно было судить о предстоящей погоде. Если дрова в печи дымили и плохо загорались, ждали оттепели. А сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Также было принято оберегать жилище от лешего. Люди боялись, что нечистая сила оседлает конька на крыше и дом пошатнётся, а «к крыльцу подступят худые ветра». Поэтому на Никиту крестьяне уделяли особое внимание своему жилищу.