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Общество

После ареста гаражей пскович оплатил долг в 95 тысяч рублей

В Пскове местный житель оплатил долг в 95 тысяч рублей после ареста гаражных боксов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина задолжал деньги по коммунальным и кредитным платежам. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащими неплательщику двумя гаражными боксами. Появившийся в отделении судебных приставов пскович пояснил, что не может из-за запрета продать гаражи и полностью оплатил долг.

Запрет на регистрационные действия с гаражных боксов снят, пояснили в ведомстве.

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