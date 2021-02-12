После ареста гаражей пскович оплатил долг в 95 тысяч рублей

16:05, 12 февраля 2021, ПАИ

В Пскове местный житель оплатил долг в 95 тысяч рублей после ареста гаражных боксов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина задолжал деньги по коммунальным и кредитным платежам. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащими неплательщику двумя гаражными боксами. Появившийся в отделении судебных приставов пскович пояснил, что не может из-за запрета продать гаражи и полностью оплатил долг.

Запрет на регистрационные действия с гаражных боксов снят, пояснили в ведомстве.