Уголовное дело завели на жителя Дно за долг по алиментам

16:20, 12 февраля 2021, ПАИ

В Дно на местного жителя завели уголовное дело за долг по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, в итоге у него накопился долг в более 150 тысяч рублей. Приставы привлекли его к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил должника по алиментам к административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

После этого мужчина все равно не оплатил долг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Наказание по статье предусматривает исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.