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Общество

Компания Netflix помогла мошеннице разобраться с долгами, предложив ей контракт

Netflix купил историю Анны Сорокиной для съёмки в кино, покрыв её долги. Фото Steven Hirsch / New York Post / AP / Scanpix / LETA
 

Уроженку России Анну Сорокину, отбывавшую срок в тюрьме Нью-Йорка за мошенничество, освободили условно-досрочно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на BBC. Она была приговорена к плавающему сроку в 4-12 лет лишения свободы в апреле 2019 года за то, что обманным путем получила от банков и друзей $200 тыс. Женщину освободили за хорошее поведение, раскаяние и возврат средств потерпевшим.

Анна Сорокина эмигрировала с родителями из России в Германию в 2007 году. В 2017 году она перебралась в США и начала заводить полезные знакомства. При этом она выдавала себя за дочь нефтяного магната или дипломата, наследницу 60-миллионного состояния, называла себя Анной Делви. Очередное мошенничество было раскрыто, и с мая 2019 года Анна Сорокина находилась в нью-йоркской тюрьме.

В октябре 2020 года на слушаниях по досрочному освобождению она принесла извинения за содеянное, заявив, что осознала, скольким людям она причинила страдания своими действиями. Кроме того, в период заключения ей удалось заработать $320 тыс. от компании Netflix, которая решила снять о ней небольшой сериал. Это позволило госпоже Сорокиной расплатиться со всеми, у кого она брала деньги. Теперь она может быть депортирована в Германию, гражданкой которой является.

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