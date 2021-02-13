Артисты на расстоянии вытянутой руки: в Псковском драмтеатре готовятся к премьере

14:34, 14 февраля 2021, ПАИ

В спектакле Псковского театра драмы «Дни Победы», премьера которого состоится 23 февраля, не будет разделения на сцену и зрительный зал. Это будет новый для театра опыт: артисты будут играть на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

К премьере в театре обновится пространство медиахолла, который станет площадкой и для других камерных спектаклей. Так, уже в марте здесь пройдут поэтические вечера и моноспектакли корифеев псковской сцены.

В спектакле «Дни Победы» вместо рядов зрительских кресел в медиахолле будут расставлены столики, места за которыми в том числе займут актёры. В постановке заняты любимые артисты псковской публики – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Евгений Терских, Камиль Хардин.

Псковский театр драмы покажет премьерный спектакль «Дни Победы» 23, 25, 27 и 28 февраля. Подробности и билеты – на сайте театра.