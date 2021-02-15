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Общество

Псковичек приглашают на обучение в уральский институт МЧС

Девушек из Псковской области приглашают на обучение в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, дополнительный набор проводится по очной форме обучения по специальности «Пожарная безопасность».

Программа специалитета предполагает 5 лет обучения. Необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня и физике.

На обучение принимаются граждане от 17 до 30 лет, имеющие среднее (полное) общее образование, способные по своим личным, деловым, профессионально-психологическим качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав МЧС России, успешно прошедшие вступительные испытания.

По вопросу поступления на учебу кандидаты могут обращаться в:

1. Отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Псковской области по адресу: Псков, улица Инженерная, дом 92. Контактный телефон 8 (8112) 79-44-21.

2. Отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Псковской области по адресу: город Великие Луки, улица Дружбы, 6. Контактный телефон 8(81153) 9-19-78.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте учебного заведения.

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