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Александр Козловский дал характеристику Ведерникову, Турчаку и Котову

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 15 февраля дал характеристику своим однопартийцам Михаилу Ведерникову, Андрею Турчаку и Александру Котову.

«У Михаила Юрьевича (Ведерникова) высокий рейтинг, я бы назвал его лидером партии в регионе. Вообще, Псковская область, наверно, особенный регион: наш сенатор является секретарем Генсовета партии. И Андрей Анатольевич (Турчак) тоже подтвердил свое желание баллотироваться [на выборах в Псковское областное Собрание. – ПАИ], поэтому мы тоже, я надеюсь, увидим его в этом списке. Александр Алексеевич (Котов) традиционно является лидером общественного мнения, нашим партийным локомотивом», – сказал Козловский.

Он отметил, что, по его мнению, именно на эти три фигуры «ляжет задача выступить лидерами большой команды», которая сформируется перед выборами в областное Собрание. «Задачи амбициозные, будем участвовать и традиционно выставлять кандидатов во всех округах. Максимально отработаем, чтобы занять максимальное количество мест в региональном парламенте», – подытожил Козловский.

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