ПАИ-live с Александром Козловским
Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в понедельник, 15 февраля, стал гостем эфира ПАИ-live.
Главными темами разговора стали кадровые ротации в исполкоме регионального отделения партии, подготовка к избирательным кампаниям, формирование списка «Единой России» на выборы в Псковское областное Собрание, изменения на политическом партийном пространстве.
Кроме того, Александр Козловский ответил на вопросы руководителя проекта ПАИ-live Александра Машкарина о партийным проектах, волонтерском движении в партии и о том, сделал ли депутат прививку от коронавируса.