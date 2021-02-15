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Политика

Александр Козловский – об объединении трёх российских партий: Изменений на политической арене не вижу

«На сегодняшний день каких-либо изменений на политической арене нашей я не замечал и не вижу», – заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 15 февраля, комментируя объединение партий «Справедливая Россия», «За Родину», «Патриоты России».

Александр Козловский подчеркнул, что работа любой партии должна быть связана с людьми. «Это работа на территории, это то доверие, которое должны оказать им люди за их какие-то действия», – заметил он.

По словам депутата, если указанные партии будут в дальнейшем проводить какую-то активную кампанию, наверное, изменения появятся. «Но на сегодняшний день этого ничего не происходит, это чисто внутрипартийная история, которая общественности, людей и наших граждан, земляков практически не касается», – пояснил он.

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